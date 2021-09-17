Спортсмены из Башкирии завоевали награды турнира «Пара-Крым 2021»

Спортсмены из Башкортостана приняли участие в уникальном спортивном фестивале в Евпатории. Там завершился Всероссийский турнир «Пара-Крым 2021», который собрал более 400 участников из 53 регионов страны.
Представители республики завоевали на соревнованиях множество наград. Алена Лаур из Октябрьского и Руслан Шакиров из Иглинского района стали призерами в соревнованиях по лёгкой атлетике. Ирина Казакова из Уфы с диагнозом ДЦП заняла третье место в соревнованиях по плаванию. Фарит Рахматуллин и Фанис Байбурин из Чишмов завоевали медали в соревнованиях по пауэрлифтингу.