Спортсмены из Башкирии завоевали награды турнира «Пара-Крым 2021»

Те, кто едет на чемпионат России, конечно, сюда уже не могут попасть, потому что у них уже начинается жизнь большого спортсмена. Цель этого мероприятия – массовый спорт, развитие спорта в регионах.

Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов