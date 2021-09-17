В Уфе прошло первенство республики по фехтованию среди спортсменов до 24 лет

Участники выявляли сильнейших в личном и командном зачете. Лучшим в фехтовании на рапирах стал Валерий Корнилов. Еще недавно он уступил на соревновании в Выборге другому уфимскому спортсмену Ростиславу Хамдамову. На это раз Корнилову удалось взять реванш за поражение в 1/8 финала и стать сильнейшим в республике в своем возрасте.

После Выборга приехал, и было желание выбросить эмоции и хотелось выиграть. И просто расслабился и фехтовал в свое удовольствие.

Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов. Турнир стал стартовым в сезоне. Для тренеров подобные состязания – это возможность определить уровень подготовки рапиристов и шпажистов в Башкортостане. Очки, заработанные на этом турнире, идут в республиканский рейтинг, по итогам которого будут определять состав участников на первенство страны. Кстати, российские соревнования для спортсменов не старше 16 лет пройдут в Уфе в январе следующего года.