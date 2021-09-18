В Башкирии стартовал второй день выборов в Государственную думу

18 сентября стартовал второй день трёхдневного голосования. С 08:00 работают все зарегистрированные избирательные участки. В частности, жители Башкирии могут отдать свой голос выбранному кандидату в 3403 избирательных участках. Также проголосовать могут пациенты в больницах, санаториях, а также путешественники на вокзалах и аэропорту.