Стало известно, как работает Центр общественного наблюдения за выборами в Уфе

Сегодня, 18 сентября, в 08:00 стартовал второй день трёхдневного голосования в Башкирии. Также свою работу начал и Центр общественного наблюдения за выборами. В рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Исаргакова Лида рассказала о первом дне работы Центра.

По словам зампредседателя, за 17 сентября было получено 30 обращений. В основном все обращения носят характер уточнения. То есть голосующие уточняли адрес своего избирательного участка, время работы и др. Было получено лишь одно замечание – один из членов избирательной комиссии находился на участке в маске с логотипом одной из партии. Нарушение было оперативно пресечено.

В целом мобильные группы наблюдателей выехали в 16 избирательных участков в Уфе и проверили ход их работы. Также наблюдатели проводят мониторинг социальных сетей для выявления нарушений или обращений.

Центр общественного наблюдения приглашает всех желающих лично проверить работу избирательных участков. Обычно в центр приходят и представители СМИ, и просто активные граждане. За прошедшие сутки 32 человека изъявили желание принять участие в наблюдении за участками.