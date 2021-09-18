В Башкирии явка в первый день голосования составила 25,82%

В Башкирии в первый день голосования на выборах в Государственную Думу составила 25,82% или 397 811 человек из общего числа избирателей, включенных в списки. Такие данные приводит Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» на 20 часов 17 сентября.
Выборы продлятся еще два дня, 18 и 19 сентября. Прийти проголосовать граждане могут на своем избирательном участке с 8:00 до 20:00. При посещении избирательного участка гражданин должен иметь активное избирательное право и взять с собой документы, удостоверяющие личность.
На избирательных участках соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила. Избирателям необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию.