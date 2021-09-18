В ЦИК Башкирии рассказали о выявленных нарушениях в первый день выборов

Сегодня, 18 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Башкирии Марат Гадилов рассказала о первом дне выборов республике.

По словам зампреда, ЦИК получил всего 7-8 жалоб. В основном они были связаны с незаконной агитацией. Однако в ходе проверки и работы с жалобами данный факт не подтвердился. Участковые комиссии провели разъяснительную работу.