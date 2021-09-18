В Уфе сбили пешехода-нарушителя, он скончался в больнице

В Уфе 17 сентября был зафиксирован наезд на пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. Мужчина скончался в больнице.

ДТП произошло в третьем часу дня на пр. Салавата Юлаева. Женщина, управляющая автомобилем Lada, двигалась в сторону ул. Сагита Агиша. В этот момент проезжую часть в неустановленном месте переходил мужчина, на которого и наехала автоледи.

Мужчина с разными травмами был госпитализирован. Но вскоре мужчина скончался в больнице. Личность пешехода еще не установлена. Ведется разбирательство.