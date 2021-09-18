Как полиция следит за порядком на избирательных участках в Башкирии

С 17 по 19 сентября граждане России могут принять участие в трёхдневном голосовании. В 2021 году из-за напряженной эпидемиологической ситуации было принято решение провести выборы целых три дня.

На избирательных участках введены серьёзные санитарно-эпидемиологические меры: голосующим выдают маски, индивидуальные ручки, члены избирательной комиссии сидят за защитным экраном или на расстоянии в 1,5 метра.

Но не только за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм важно следить на выборах в 2021 году. Важным пунктом при голосовании остаётся безопасность для каждого избирателя. За общественным порядком на избирательных пунктах следят сотрудники полиции.

При проведении выборов сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность на избирательном участке и на территории, которая прилегает к нему.

Сотрудники правоохранительных органов реализуют комплекс необходимых мер:

— по сопровождению избирательных бюллетеней из вышестоящей избирательной комиссии в участковую избирательную комиссию;

— по охране помещений участковых избирательных комиссий и избирательной документации;

— по оказанию содействия членам участковых избирательных комиссий в день голосования и после окончания времени голосования в осуществлении их законной деятельности, в том числе, если им оказывается противодействие или угрожает опасность;

— по взаимодействию с участковыми избирательными комиссиями при выявлении и устранении нарушений избирательного законодательства.

При этом сотрудник полиции не должен вмешиваться в избирательные процедуры: он не консультирует избирателей, не вступает в разговоры личного характера. Если у голосующего возникают вопросы, сотрудник обязан провести гражданина к члену избирательной комиссии.

К слову, по состоянию на 12:00 18 сентября, никаких нарушений в Башкирии сотрудники полиции не выявили. Они в штатном режиме продолжают следить за безопасностью на избирательных участках.

А вот в Москве на одном из избирательных участков полиция пресекла деятельность одного хвостатого нарушителя. «Проголосовать» в столице решил енот, который ворвался на участок и несколько минут удачно скрывался от сотрудников полиции. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, однако, отметил, что енот не помешал процессу голосования. Избиратели лишь отвлеклись, чтобы сфотографировать необычного гостя.