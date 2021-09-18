В Башкирии стартовала реконструкция школы, закрытой три года назад

В Башкирии стартовала реконструкция школы, которая была закрыта еще три года назад. Тогда после капитального ремонта в холле второго этажа обвалился потолок.

Работы по благоустройству стартовали в 2020 году после того, как завершилось рейтинговое голосование среди горожан. Открытие сквера прошло в праздничной обстановке, сопровождаемое выступлениями творческих коллективов местного ГДК. Для детей организовали игры и соревнования.

В ЦУР Башкирии сообщили, что обращение по поводу восстановления школы №8, расположенной в Белорецке, поступали с осени 2018 года.

Здание 1950 года постройки, перекрытия деревянные – экспертиза показала, что нужна полная реконструкция. Учеников перевели в другую школу, а бюрократические процедуры затянулись на несколько лет: подготовка и согласование проекта, госэкспертиза, решение проблем с землей, определение подрядчика и многое другое. ЦУР Башкортостана

Обращения в социальных сетях регулярно приходили от родителей школьников, которым приходилось учиться в другой школе во вторую смену. Но в начале этой осени стартовали работы по реконструкции, подрядчик приступил в разбору кровли.

Ход реконструкции в районной администрации будут инспектировать каждые две недели. ЦУР Башкортостана проблему с контроля тоже не снимает. Планируется, что новоселье ученики 8-й школы справят 1 сентября 2023 года. Ждем с нетерпением. ЦУР Башкортостана