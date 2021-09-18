Жителям Башкирии напомнили, какими полномочиями владеют депутаты Госдумы

18 сентября 2021 – второй день трёхдневного голосования. Жители России выбирают депутатов Государственной думы. Но какие полномочия получат выбранные кандидаты? Об этом напоминает издание ГорОбзор.ру.

Государственная дума – это одна из двух палат парламента России – Федерального собрания. 450 депутатов выбираются путём тайного голосования каждые 5 лет. В частности, Башкирию в Государственной думе представляют 15 человек.

Депутаты владеют правом законодательной инициативы. Избранники от народа работают на постоянной основе и при этом не могут быть депутатами других органов власти, даже местного самоуправления. Также депутаты Госдумы не имеют права заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью. В этот список, правда, не входит преподавание, наука и творчество.

При этом решение избирателей наделяет депутата неприкосновенностью на весь срок.

Избиратели не могут отозвать его кандидатуру после принятия решения. Для общих целей депутаты в Госдуме объединяются во фракции и группы – так они продвигают совместные проекты и инициативы.

Комитеты и комиссии Госдумы рассматривают предлагаемые депутатами законопроекты, анализируют их и проводят слушания. Кроме этого, в палате создается Совет для рассмотрения организационных вопросов. Членами Совета, обладающими правом голоса, являются председатель Госдумы и его заместители. Право совещательного голоса также могут предоставить председателям комитетов Госдумы.

Госдума работает по сессиям – в эти периоды проходят заседания палаты, Совета, комитетов и комиссий, слушания, депутаты работают с избирателями и во фракциях и группах.

Возможности и полномочия Госдумы зафиксированы в российской Конституции. Основная функция – законодательная деятельность. Также Госдума может:

— утверждать назначение председателя правительства, его заместителей и федеральных министров;

— решать вопрос о доверии правительству;

— назначать и освобождать от должности председателя Центрального банка России;

— назначать и снимать с должности председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов;

— назначать и снимать с должности уполномоченного по правам человека;

— объявлять амнистию;

— выдвигать обвинение против президента страны для снятия его с должности.

Вопросы в Госдуме решаются путем голосования депутатов. Распустить нижнюю палату может президент страны в ситуациях, предусмотренных ст. 111 и 117 Конституции России.