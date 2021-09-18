Жители Башкирии прошли вакцинацию на избирательном участке

18 сентября 2021 – второй день трёхдневного голосования в России. Жители Башкирии активно участвуют в мероприятии.
Но на некоторых избирательных пунктах граждане могут не только отдать свой голос выбранному кандидату, но и пройти вакцинацию от коронавируса. Например, в селе Буздяк в школе №1 на избирательном участке открыт пункт вакцинации.
Любой желающий может получить вакцину от коронавируса после предварительного медицинского осмотра. Желающих прививают вакциной «Гам-Ковид-Вак». После вакцинации привитый ещё какое-то время находится под наблюдением медсестры.
Фото: buzdyaknews.ru