В Башкирии насмерть дважды переехали пешехода

В Башкирии поздно вечером был сбит пешеход. Его дважды переехали на 1436 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск на территории Чишминского района.

По информации ГИБДД республики, первый наезд на мужчину был совершен 43-летней жительницей Благоварского района Башкирии. Она наехала на пешехода, находясь за рулем «Лады Калины».

Мужчину отбросило на дорогу, и здесь его переехал автомобиль «Шкода Октавиа», за рулем которого находился 25-летний местный житель. Иномарка двигалась за отечественным авто. Пешеход без светоотражающих элементов на одежде получил множество травм, от которых и скончался на месте.