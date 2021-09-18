Выборы-2021: как проходит голосование в Зилаирском районе

В восемь утра в Зилаирском районе открылись 17 избирательных участков. Помимо депутатов Государственной Думы России, местные жители также выбирают народных избранников в Бердяшском, Верхнегалеевском и Зилаирском сельских поселениях. Насколько активны избиратели в Зауралье?

Жители села традиционно показывают высокую явку. Не стали исключением и текущие выборы. Уже в первый день в Зилаирском районе проголосовали свыше трети избирателей. А в селе Саляхово явка составила почти 50%. Всего в муниципалитете свой голос за будущих парламентариев и депутатов органов местного самоуправления могут отдать более 11 тысяч жителей. Представители участковых избирательных комиссий отмечают: благодаря тому, что выборы проходят на протяжении трех дней, на участках удалось избежать массового скопления людей в период пандемии.

Проходят спокойно, участковая избирательная комиссия работает в основном составе, все меры предосторожности соблюдены. Наталья Таипова, председатель участковой избирательной комиссии №1988

Удобен такой график и для сельчан, которые могут распланировать свои дела и выполнить гражданский долг в свободное время. За процессом волеизъявления граждан следят наблюдатели. Нарушений избирательного законодательства за первый день выборов в Зилаирском районе не зарегистрировано.

Вчера многие пришли. Кто работал, наверное. На улице была организована ярмарка. Надежда Булавина, наблюдатель

На двух участках голоса жителей подсчитываются автоматически благодаря комплексам обработки избирательных бюллетеней. Там же где установлены традиционные урны накануне после закрытия участков бланки поместили в специальные сейф-пакеты. Находиться под охраной полиции они будут до 20 часов 19 сентября. После окончания выборов пакеты вскроют и подведут итоги голосования.