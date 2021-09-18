Выборы-2021: как проходит голосование в Зилаирском районе

В восемь утра в Зилаирском районе открылись 17 избирательных участков. Помимо депутатов Государственной Думы России, местные жители также выбирают народных избранников в Бердяшском, Верхнегалеевском и Зилаирском сельских поселениях. Насколько активны избиратели в Зауралье?
Жители села традиционно показывают высокую явку. Не стали исключением и текущие выборы. Уже в первый день в Зилаирском районе проголосовали свыше трети избирателей. А в селе Саляхово явка составила почти 50%. Всего в муниципалитете свой голос за будущих парламентариев и депутатов органов местного самоуправления могут отдать более 11 тысяч жителей. Представители участковых избирательных комиссий отмечают: благодаря тому, что выборы проходят на протяжении трех дней, на участках удалось избежать массового скопления людей в период пандемии.
Удобен такой график и для сельчан, которые могут распланировать свои дела и выполнить гражданский долг в свободное время. За процессом волеизъявления граждан следят наблюдатели. Нарушений избирательного законодательства за первый день выборов в Зилаирском районе не зарегистрировано.
На двух участках голоса жителей подсчитываются автоматически благодаря комплексам обработки избирательных бюллетеней. Там же где установлены традиционные урны накануне после закрытия участков бланки поместили в специальные сейф-пакеты. Находиться под охраной полиции они будут до 20 часов 19 сентября. После окончания выборов пакеты вскроют и подведут итоги голосования.
Проголосовать жители могут и на дому. Выездные комиссии с переносными урнами приезжают в отдаленные населенные пункты к людям пожилого возраста и к избирателям с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые находятся на самоизоляции. При этом соблюдаются все меры предосторожности. Все остальные могут проголосовать на своих избирательных участках до 20:00 по местному времени.