Иностранные эксперты высоко оценили уровень организации выборов в Башкирии

Возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову, попробовали кумыс и посетили Дворец машиностроителей. В Уфу прибыли иностранные эксперты из Германии и Никарагуа, которые должны дать оценку тому, как идут парламентские выборы в Башкортостане.

То, что график будет очень плотным, стало понятно с первого дня. Делегаты из Германии и Никарагуа первым делом встретились с главой правительства республики Башкортостан Андреем Назаровым. Причем за круглым столом речь об избирательной кампании почти не заходила. Стороны больше обсуждали сотрудничество между странами.

На мой взгляд, это очень своевременный визит наблюдателей из Никарагуа. Это возможность существенно увеличить товарооборот и сотрудничество с этой традиционно дружественной нам страной. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Дружеские отношения оказались не просто словами. Сразу после официальной части премьер-министр республики Андрей Назаров подарил гостям национальные костюмы и головные уборы. И даже помог их примерить.

После встречи международные эксперты приступили к своим обязанностям. Первый избирательный пункт – Дворец машиностроителей.

Всё дело в том, что меры предосторожности здесь на каждом этаже. И это первое, на что эксперты обратили внимание.

В пакетах, конечно же, никакие не подарки, а ручка, маска и перчатки – все индивидуальное. Раздают такие наборы всем избирателям. Впрочем, экспертов больше интересовало информационное сопровождение на участке, опечатана ли урна и как люди получают бюллетени.

Депутат Бундестага Федеративной Республики Германия Штефан Койтер не говорит по-русски, но даже без переводчика было понятно, что эксперт доволен увиденным.

Мне всё понравилось. Здесь всё прошло организованно. И поскольку я часто бываю в России, я могу сказать, что обычно организовано всё всегда на хорошем уровне. Это сегодня первый участок, который я посещаю. Штефан Койтер, депутат Бундестага Федеративной Республики Германия

Кроме Уфы гости побывали на избирательных участках Кармаскалинского района. И, пожалуй, такой встречи они точно не ждали.

На каждом из четырех участков их встречали, как дорогих гостей – с хлебом, солью, кумысом и танцами. И, конечно же, в деталях показывали, как устроен процесс голосования.