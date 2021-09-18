Эксперты рассказали о выявленных нарушениях на выборах в Башкирии

Сегодня, 18 сентября, жители Башкирии продолжают участвовать в выборах. Также свою работу продолжает пресс-центр «Ночь выборов-2021».

На брифинге по вопросам безопасности проведения выборов выступил эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос». По данным «Карты нарушений» в Башкирии, зарегистрировано 29 жалоб на ход работы избирательных участков.

Самые частые из них связаны с нарушением при упаковке бюллетеней в сейф-пакеты. Наблюдатели отмечают, что члены избирательной комиссии нарушают порядок сбора бланков, не указывают номера, количество бюллетеней и др. Все нарушения, если они не исправлены в ходе голосования, будут направлены в суд, так как нарушается избирательное право граждан.

Поступили сообщения о не допуске наблюдателей на избирательные участки, а также введение запрета на видео- и фотосъёмку.