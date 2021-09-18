В Центре общественного наблюдения в Уфе подвели итоги первого дня выборов

Вчера вместе с молодоженами, которые отмечали рождение новой семьи, можно сказать, радовалась и часть республики. Ведь за трансляцией следят наблюдатели, которые заранее подавали заявки для просмотра камер с избирательных участков онлайн. Дело в том, что УИК № 9 в Уфе расположен в одном зале в здании ЗАГСа. В другом зале продолжаются свадьбы. К этим экранам подключилась камера видеонаблюдения с торжества. На место выезжали специалисты. Трансляцию из ЗАГСа, но уже с голосования, возобновят завтра, 19 сентября.