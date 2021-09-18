В Кармаскалинском районе работают 49 избирательных участков

Избирательный участок в селе Шаймуратово Кармаскалинского района носит имя Героя России Минигали Шаймуратова. Свои голоса здесь могут отдать порядка 700 избирателей из трех населенных пунктов. Всего же в Кармаскалинском районе сегодня утром открылись 49 избирательных участков.

Избирательный участок имени генерал-майора Минигали Шаймуратова в одноименном населенном пункте открылся в восемь утра. Сюда прикреплены порядка 700 сельчан из деревень Варшавка, Таусенгирово и села Шаймуратово. Одним из первых на участок пришел 87-летний Афхат Нигматуллин. Пенсионер не упускает возможности отдать свой гражданский долг. При этом он пробудет здесь весь день, так как является общественным наблюдателем одной из политических партий.

На участке в селе Шаймуратово три бюллетеня: два для выборов народных избранников в Госдуму, один – депутатов Совета муниципального района. 25% избирателей в первой день голосования поставили галочки в нужной им графе. Сегодня в выходной день члены комиссии ожидают большего количества сельчан.

Дома проголосуют те, кто не может подойти в участок, это пожилые жители. К ним члены комиссии с урнами наведаются сами. Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.