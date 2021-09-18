В Башкирии за сутки удалось выявить 318 фактов коронавируса

В Башкирии лабораторными методами продолжается процесс выявления коронавируса. За сутки удалось зарегистрировать 318 человек с коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Башкирии за сутки удалось выявить 318 фактов коронавируса

По данным республиканского оперативного штаба, всего в Башкирии на 11 часов 18 сентября было отмечено 62 563 случаев заражения коронавирусом. При этом в общей сложности выписано по выздоровлению 54 834 пациентов, из них 197 – за сутки.

Также известно, что за последние сутки от коронавируса скончались 17 человек. Всего в республике заболевание унесло жизни 1 390 пациентов.

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