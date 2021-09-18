Делегация из Словакии поделилась впечатлениями о выборах в Башкирии

В России продолжаются трёхдневные выборы депутатов в Государственную думу. Избирательные участки контролируют не только местные наблюдатели, но и иностранные гости.

В частности, во второй день голосования, 18 сентября, в Башкирии избирательные участки посетила делегация из Словакии – член Европейского парламента Мирослав Радачовский и его сын Михал Радачовский. Впечатлениями об увиденном гости поделились в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021».

Иностранным наблюдателям удалось посетить два избирательных участка в Уфе. Гости высоко оценили проведение выборов республике. В первую очередь, они отметили тот факт, что в России существует возможность голосовать онлайн. Это показатель прогресса.