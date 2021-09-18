Дворника Юру из Уфы забанили из-за питерской модели

Известного дворника из Уфы Юрия Ветлугина забанили в инстаграме. Его страница больше недоступна, как и фотографа Юры Романа Филиппова. Известно, что это произошло из ревнивого парня модели из Санкт-Петербурга.
Еще в начале августа в этом году модель начала отношения с влиятельным мужчиной. Затем девушка решила похвастаться перед новым парнем своими фотографиями в стиле «ню». Это молодому человеку очень не понравилось, и тогда он стал банить все аккаунты фотографов, которые хотя бы раз фотографировали эту модель.
Тогда за коллег заступился фотограф Роман Филиппов, а следом написал пост и дворник из Уфы Юра. В итоге оба аккаунта заблокировали. Отметим, что Юрий с помощью своего инстаграм-аккаунта зарабатывал дополнительные деньги. Реклама у него на странице равна примерно половине заработной платы.