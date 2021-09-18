В Башкирии выпадут дожди со снегом, ожидаются заморозки

В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируется довольно пасмурная погода. Синоптики республики обещают дожди со снегом. Также прогнозируются заморозки.

В отдельных районах снег может пойти уже 18 сентября днем, сообщает Башгидрометцентр. При этом будет наблюдаться и дождь. Ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов тепла, днем ожидается 5-10 градусов тепла. Местами возможны заморозки на поверхности почвы.