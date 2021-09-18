В Башкирии для жителей отдаленных сел организовано выездное голосование

В самых отдаленных уголках Башкирии проходит голосование. Накануне избирательные урны прибыли в села Бакеево и Зигаза Белорецкого района. . Отдать свой голос можно и дистанционно.

По бездорожью на УАЗиках представители участковых комиссий добираются до самых отдалённых участков нашей республики. Важно мнение каждого, а потому с избирательными урнами едут за сотни километров ради нескольких человек.

Жители села Бакеево и Зигаза Белорецкого района не могут сами добраться до ближайшего крупного села, чтобы проголосовать там. Путь им отрезан уже несколько лет – дождями размыло дорогу. Проблем в их деревне много, решать их нужно, потому и голосовать важно.

На голосование ходить ответственно, голос нужно отдать за ту партию, которую считаешь достойной. Чтобы будущее наших детей было обеспечено. Нина Сальникова, местная жительница

Голосуем всегда, всегда первая. Все люди приходят на выборы с надеждой, чтобы улучшить свою жизнь. Замира Лукманова, местная жительница

Раньше жители села Бакеево голосовали по телефону. Звонили, оставляли заявление, а уже после избирательная комиссия приезжала к ним на дом. В этом году условия изменили из-за пандемии коронавируса.