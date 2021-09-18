В Башкирии для жителей отдаленных сел организовано выездное голосование

В самых отдаленных уголках Башкирии проходит голосование. Накануне избирательные урны прибыли в села Бакеево и Зигаза Белорецкого района. . Отдать свой голос можно и дистанционно.
По бездорожью на УАЗиках представители участковых комиссий добираются до самых отдалённых участков нашей республики. Важно мнение каждого, а потому с избирательными урнами едут за сотни километров ради нескольких человек.
Жители села Бакеево и Зигаза Белорецкого района не могут сами добраться до ближайшего крупного села, чтобы проголосовать там. Путь им отрезан уже несколько лет – дождями размыло дорогу. Проблем в их деревне много, решать их нужно, потому и голосовать важно.
Раньше жители села Бакеево голосовали по телефону. Звонили, оставляли заявление, а уже после избирательная комиссия приезжала к ним на дом. В этом году условия изменили из-за пандемии коронавируса.
Выборы становятся доступнее. Жители, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, тоже могут проголосовать дома. Для этого необходимо позвонить в избирательную комиссию по месту регистрации и оставить им свою заявку.