Радий Хабиров посетил построенный в прошлом году детский сад в Благовещенске

Глава Башкирии Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Благовещенск. В ходе визита руководитель республики посетил детский сад «Лукоморье», который был построен в 2020 году. Его возвели в рамках нацпроекта «Демография».

Работать садик начал только в июне 2021 года. По словам заведующей садиком Евгении Березиной, в дошкольном учреждении имеется все необходимое: групповые и спальные помещения, пищеблок, медблок. Кроме того, предусмотрено все и для маломобильных групп населения.