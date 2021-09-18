В Башкирии для избирателей на самоизоляции организовано голосование на дому

Безопасный выбор. В Башкортостане организовано голосование на дому избирателей, больных коронавирусом. Процедура проходит с соблюдением строгих санитарных мер.

Маска, перчатки, защитный экран и одноразовый медицинский халат. Обязательные меры безопасности для членов выездной комиссии, которые приезжают на дом к избирателям с коронавирусной инфекцией. Прямые контакты исключены, общаются с соблюдением социальной дистанции. Бюллетени запечатаны в пакет, который голосующий вскрывает дома.

Айдар Байчурин до этого не пропускал ни одни выборы. Заболев коронавирусом, решил, что это не повод отказываться от выполнения гражданского долга. Важен голос каждого, считает мужчина.

Не остались без внимания и пожилые люди, которым сложно самостоятельно прийти на избирательные участки. Мария Васильевна ждала членов УИК с самого утра. В свои 93 года пенсионерка осознанно подходит к выбору депутатов. Как местного, так и федерального уровня.

Всю жизнь на выборы ходила, не пропускала. Сейчас ноги не ходят. Хорошо, что домой приехали. Правительство молодцы. Мария Попова, жительница с. Зилаир

Около 100 адресов нужно проехать сегодня, заранее списки приготовили. Инна Лазарева, член участковой избирательной комиссии №1988