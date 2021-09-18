В Башкирии явка на выборах в Госдуму составила 36,42%

18 сентября – второй день трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу 2021 года. Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги.

Так, по состоянию на 15:00 18 сентября, в Башкирии явка на выборы составила 36,42%. Свой голос выбранному кандидату уже отдали 1 093 839 избирателей. Всего в списках числится 3 300 626 избирателей.

Помимо выборов депутатов в Государственную думу в некоторых муниципалитетах проводятся внутренние выборы. Там избиратели получат сразу два бюллетеня.