Голосование на дому и акция «Рахмат»: как проходит второй день выборов в Уфе

На выборах-2021 избиратели активно пользуются правом проголосовать на дому. Это могут сделать люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые. А при учете того, что голосование в этот раз проходит в течение трех дней, то учитывается и наиболее удобное время, когда члены избирательной комиссии придут с переносной урной.

Маски, халаты, перчатки и защитные экраны для лица. Экипировка выездной бригады участковой избирательной комиссии №24 – полный комплект средств индивидуальной защиты. Сегодня им предстоит обойти семь избирателей. Первые в их списке супруги Тебеньковы. Пожилая пара не впервые голосует на дому. Говорят, что очень удобно. Тем более, что можно заранее договориться о времени

Уже возраст. Поэтому не можем ходить. Дмитрий Тебеньков, житель г. Уфы

Мы из сада приехали сегодня. Надо поддерживать ту партию, которую мы выбираем. Валентина Тебенькова, жительница г. Уфы

Разные выездные бригады избирательного участка №24 им. Героя Советского Союза Ивана Рыбалко сегодня обойдут более 30 избирателей. Накануне они выезжали по 46 заявкам. Приходят люди и на сам участок. На входе каждый может взять перчатки, маску и ручку. Граждане получают бюллетени для голосования. Здесь за процессом следят наблюдатели от разных партий.

Сегодня идет второй день. Вчера был более активный день, люди с работы заходили к нам. Елена Горячева, председатель УИК №24

Конечно, это наше будущее. Мы же должны за детей побеспокоиться. Наталья Макрушина, жительница г. Уфы

А тех, кто проголосовал, ждет приятный бонус. Люди могут стать участниками акции «Рахмат». Им вручают специальные браслеты, по которым можно получить скидки на товары и услуги. Условия и срок действия разные