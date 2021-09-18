Голосование на дому и акция «Рахмат»: как проходит второй день выборов в Уфе

На выборах-2021 избиратели активно пользуются правом проголосовать на дому. Это могут сделать люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилые. А при учете того, что голосование в этот раз проходит в течение трех дней, то учитывается и наиболее удобное время, когда члены избирательной комиссии придут с переносной урной.
Маски, халаты, перчатки и защитные экраны для лица. Экипировка выездной бригады участковой избирательной комиссии №24 – полный комплект средств индивидуальной защиты. Сегодня им предстоит обойти семь избирателей. Первые в их списке супруги Тебеньковы. Пожилая пара не впервые голосует на дому. Говорят, что очень удобно. Тем более, что можно заранее договориться о времени
Разные выездные бригады избирательного участка №24 им. Героя Советского Союза Ивана Рыбалко сегодня обойдут более 30 избирателей. Накануне они выезжали по 46 заявкам. Приходят люди и на сам участок. На входе каждый может взять перчатки, маску и ручку. Граждане получают бюллетени для голосования. Здесь за процессом следят наблюдатели от разных партий.
А тех, кто проголосовал, ждет приятный бонус. Люди могут стать участниками акции «Рахмат». Им вручают специальные браслеты, по которым можно получить скидки на товары и услуги. Условия и срок действия разные
Еще один уровень голосования в Уфе – за благоустройство общественного пространства в столице в 2022 году. Можно поставить галочку за тот парк, который, по вашему мнению, больше всего нуждается в ремонте.