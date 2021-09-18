В 13 домах Башкирии завершен капремонт систем теплоснабжения

В Башкирии при подготовке к новому отопительному сезону был проведен капитальный ремонт систем теплоснабжения в 13 многоквартирных домах. Всего с 2014 года отремонтировали системы в 204 МКД.

В Министерстве ЖКХ Башкирии сообщили, что капремонт систем теплоснабжения в Уфе выполнен в 3 домах, как и в Туймазинском районе. В городах Октябрьский, Кумертау, а также в Иглинском, Чекмагушевском, Аургазинском, Белорецком и Хайбуллинском районах капремонт систем теплоснабжения затронул по 1 дому. Сейчас все эти системы проходят опрессовку, следом дом получит паспорт готовности к отопительному сезону.