Радий Хабиров поможет задержанной в Турции туристке из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поможет девушке, которую подозревают в краже кошелька в отеле. Неприятная история произошла с 27-летней жительницей Башкирии на отдыхе в Турции. Какую-либо причастность к преступлению девушка полностью отрицает.

Алия вместе с мужем и детьми не можем покинуть Турцию. Идет расследование. Семья вынуждена снимать дорогостоящее жилье. Денег на юридическую помощь у них тоже нет – услуги юриста в Турции стоят очень дорого.