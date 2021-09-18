Радий Хабиров поможет задержанной в Турции туристке из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поможет девушке, которую подозревают в краже кошелька в отеле. Неприятная история произошла с 27-летней жительницей Башкирии на отдыхе в Турции. Какую-либо причастность к преступлению девушка полностью отрицает.

Алия вместе с мужем и детьми не можем покинуть Турцию. Идет расследование. Семья вынуждена снимать дорогостоящее жилье. Денег на юридическую помощь у них тоже нет – услуги юриста в Турции стоят очень дорого. 

Радий Хабиров принял решение вмешаться в данный инцидент и помочь жительнице Октябрьского, сообщает ИА «Башинформ». Республика обеспечит представление адвокатом интересов Алии.

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