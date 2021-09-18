В Башкирии открыли новый сквер под названием «Сказка»

В Башкирии на территории города Октябрьский открылся после благоустройства новый сквер. Жители дали ему название «Сказка». Проект был реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работы по благоустройству стартовали в 2020 году после того, как завершилось рейтинговое голосование среди горожан. Открытие сквера прошло в праздничной обстановке, сопровождаемое выступлениями творческих коллективов местного ГДК. Для детей организовали игры и соревнования.

В Министерстве ЖКХ Башкирии рассказали, что в сквере установили малые архитектурные формы в виде животных. Здесь также оборудован большой детский городок, появились спортивные тренажеры, детский скалодром. На территории сквера установили современное освещение, посадили деревья, кустарники, высадили газон.