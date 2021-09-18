В Башкирии организуют автобусные рейсы для хоккейных болельщиков

Башкирии перевозчик «Башавтотранс» запустит автобусные рейсы для хоккейных болельщиков после завершения матчей, проходящих в «Уфа-Арене». Рейсы будут выдвигаться по нескольким направлениям.

Фото №1 - В Башкирии организуют автобусные рейсы для хоккейных болельщиков

После каждой игры автобусы «Башавтотранса» будут ожидать болельщиков, подъезжая со стороны ул. Цюрупы. Оплачивать дорогу нужно будет по действующим тарифам.

Двигаться автобусы будут от «Уфа-Арены» в микрорайоны Затон, Дема, Зеленая Роща, Черниковка, Сипайлово. За каждым маршрутом будут закреплены отдельные автобусы.

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