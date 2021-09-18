В Башкирии организуют автобусные рейсы для хоккейных болельщиков

Башкирии перевозчик «Башавтотранс» запустит автобусные рейсы для хоккейных болельщиков после завершения матчей, проходящих в «Уфа-Арене». Рейсы будут выдвигаться по нескольким направлениям.

После каждой игры автобусы «Башавтотранса» будут ожидать болельщиков, подъезжая со стороны ул. Цюрупы. Оплачивать дорогу нужно будет по действующим тарифам.