В Уфе мужчину избили, а затем похитили его кроссовки и ремень

В Уфе избитый мужчина, у которого также похитили ремень и кроссовки, обратился к медработникам, которые направили информацию в МВД по Уфе. Подозреваемых в нападении и грабеже задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, а похищенные вещи изъяты.

Инцидент произошел в столице Башкирии вечером 15 сентября. Предварительно, сообщает МВД по РБ, известно, что потерпевший находился в тот вечер в нетрезвом состоянии. Он передвигался по улице в микрорайоне «Кузнецовский затон». Там он встретился с двумя мужчинами и женщиной, которые распивали алкогольные напитки на скамейке у подъезда. Между ними и потерпевшим возник конфликт. В итоге потерпевшему нанесли повреждения и похитили его кроссовки и ремень.