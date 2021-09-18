В Уфе мужчину избили, а затем похитили его кроссовки и ремень

В Уфе избитый мужчина, у которого также похитили ремень и кроссовки, обратился к медработникам, которые направили информацию в МВД по Уфе. Подозреваемых в нападении и грабеже задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, а похищенные вещи изъяты.

Фото №1 - В Уфе мужчину избили, а затем похитили его кроссовки и ремень

Инцидент произошел в столице Башкирии вечером 15 сентября. Предварительно, сообщает МВД по РБ, известно, что потерпевший находился в тот вечер в нетрезвом состоянии. Он передвигался по улице в микрорайоне «Кузнецовский затон». Там он встретился с двумя мужчинами и женщиной, которые распивали алкогольные напитки на скамейке у подъезда. Между ними и потерпевшим возник конфликт. В итоге потерпевшему нанесли повреждения и похитили его кроссовки и ремень.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое жителей из Зианчуринского, Куюргазинского и Чишминского районов, которые работают в городе Уфе на одной из автомоек. Они были доставлены в отдел полиции. Один из задержанных – 30-летний житель Зианчуринского района, разыскивался по подозрению в совершении ранее совершенного грабежа.

Пресс-служба МВД по Башкирии

Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ