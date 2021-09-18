В Уфе на выборах проголосовали 6 арестованных

18 сентября – второй день трёхдневного голосования на выборах 2021 года. На избирательных участках за порядком проведения процедуры голосования внимательно следят общественные наблюдатели, Центр общественного наблюдения и даже иностранные наблюдатели.

Фото №1 - В Уфе на выборах проголосовали 6 арестованных

Общественные наблюдатели от партий и общественных организаций активно делятся своими историями с выборов. В частности, откровенно о своём опыте наблюдателя рассказала член совета по правам человека при главе Башкирии, член общественной палаты Уфы Полина Вишневская.

Девушка стала выездным наблюдателем в городском спецприёмнике, где находятся люди с административным сроком. Полина Вишневская отметила, что из 24 арестованных изъявили желание проголосовать лишь 6 человек. Однако своим избирательным правом воспользовались сотрудники спецприёмника.

Некоторые сотрудники спецприемника тоже проголосовали у нас, были опечалены, что мы не привезли браслетики (выдают на каждом участке), предоставляющие скидки в разных магазинах и кафе, обещали привезти им их сегодня.

Полина Вишневская 

Фото: polinavish

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