В Уфе на выборах проголосовали 6 арестованных

18 сентября – второй день трёхдневного голосования на выборах 2021 года. На избирательных участках за порядком проведения процедуры голосования внимательно следят общественные наблюдатели, Центр общественного наблюдения и даже иностранные наблюдатели.
Общественные наблюдатели от партий и общественных организаций активно делятся своими историями с выборов. В частности, откровенно о своём опыте наблюдателя рассказала член совета по правам человека при главе Башкирии, член общественной палаты Уфы Полина Вишневская.
Девушка стала выездным наблюдателем в городском спецприёмнике, где находятся люди с административным сроком. Полина Вишневская отметила, что из 24 арестованных изъявили желание проголосовать лишь 6 человек. Однако своим избирательным правом воспользовались сотрудники спецприёмника.
Фото: polinavish