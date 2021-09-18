В Башкирии на избирательном участке «вброс» оказался тестированием

Сегодня, 18 сентября, продолжается трёхдневное голосование. Во второй день выборов в социальных сетях появилось видео, на котором члены избирательной комиссии отправляют несколько бюллетеней в ящики для голосования.

Фото №1 - В Башкирии на избирательном участке «вброс» оказался тестированием

На видео даже отмечена дата и время происходящего: 18 сентября 2021 года, 12:17. Пользователи сети быстро выяснили, что дело происходит на одном из избирательных участков Бурзянского района в селе Старосубхангулово.

Председатель ТИК Бурзянского района Салават Уразаев рассказал, как все было на самом деле. По его словам, на ролике снят УИК, расположенный в РДК Старосубхангулово, где установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Члены избирательной комиссии знают, что на участке идет видеонаблюдение и действуют строго по инструкциям. 18 сентября в полдень выяснилось, что неправильно установлена дата. Исправить самостоятельно не смогли, аппарат перезагрузили, поставили в тестовый режим и как того требуют инструкции, запустили тестовые образцы, при подсчете голосов они не учитываются.

Салават Уразаев 

Сейчас на участке КОИБ заменили обычным ящиком для голосования.

Политолог Валех Аббасов подтвердил, что таким образом действительно могут проводить тестирования КОИБ. 

Да, существует определенные регламенты, инструкции ЦИКа, по которым проводится тестирование КОИБ, я не вижу тут никаких нарушений.

Валех Аббасов
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