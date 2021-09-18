В Башкирии на избирательном участке «вброс» оказался тестированием

Сегодня, 18 сентября, продолжается трёхдневное голосование. Во второй день выборов в социальных сетях появилось видео, на котором члены избирательной комиссии отправляют несколько бюллетеней в ящики для голосования.
На видео даже отмечена дата и время происходящего: 18 сентября 2021 года, 12:17. Пользователи сети быстро выяснили, что дело происходит на одном из избирательных участков Бурзянского района в селе Старосубхангулово.
Председатель ТИК Бурзянского района Салават Уразаев рассказал, как все было на самом деле. По его словам, на ролике снят УИК, расположенный в РДК Старосубхангулово, где установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней.
Сейчас на участке КОИБ заменили обычным ящиком для голосования.
Политолог Валех Аббасов подтвердил, что таким образом действительно могут проводить тестирования КОИБ.