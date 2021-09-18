В Башкирии на избирательном участке «вброс» оказался тестированием

Члены избирательной комиссии знают, что на участке идет видеонаблюдение и действуют строго по инструкциям. 18 сентября в полдень выяснилось, что неправильно установлена дата. Исправить самостоятельно не смогли, аппарат перезагрузили, поставили в тестовый режим и как того требуют инструкции, запустили тестовые образцы, при подсчете голосов они не учитываются.

Салават Уразаев