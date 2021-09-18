В Башкирии по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

В Башкирии на территории Благовещенска был благоустроен двор возле дома №95 на ул. Демьяна Бедного. Поручил привести в порядок дворы Глава Башкирии Радий Хабиров еще в 2019 году во время поездки в Благовещенск. В этот раз в ходе рабочего визита руководитель республики посетил территорию, чтобы оценить работу.

Фото №1 - В Башкирии по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

Во дворе был уложен асфальт на парковках, проездах, тротуарах. Также в ходе благоустройства заменили бордюры, установили освещение, провели озеленение и поставили видеонаблюдение. Дворовая территория также обрела спортплощадку.

Во время встречи с местными жителями к Главе Башкирии обратились с просьбой помочь в капремонте крыши одного из многоквартирных домов. Радий Хабиров сказал, что эта работа должна быть проведена первоочередно.

Если у людей протекает крыша в доме, то им не до красивых дворов, займитесь этим вопросом в первую очередь.

Радий Хабиров, Глава РБ
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