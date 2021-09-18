В Башкирии по поручению Радия Хабирова благоустроили дворовую территорию

В Башкирии на территории Благовещенска был благоустроен двор возле дома №95 на ул. Демьяна Бедного. Поручил привести в порядок дворы Глава Башкирии Радий Хабиров еще в 2019 году во время поездки в Благовещенск. В этот раз в ходе рабочего визита руководитель республики посетил территорию, чтобы оценить работу.