Более трети проголосовавших: итоги второго дня выборов в Башкирии

В Башкортостане на выборах проголосовали более трети избирателей. Данные озвучила Центральная избирательная комиссия республики. Текущие выборы по праву можно назвать самыми доступными. Об этом говорит хотя бы их трехдневная продолжительность. Отдать свой голос можно практически везде, даже в самых отдаленных местах. Голосуют также те, кто находится на самоизоляции. Итоги второго избирательного дня – в нашем материале.
Требование держаться подальше в данном случае никоим образом не ущемляет права избирателя. Скорее, наоборот, помогает ему этим правом воспользоваться. Из-за коронавируса Айдар Байчурин не смог пойти на участок. По его просьбе члены комиссии сами пришли к мужчине домой.
Отдать свой голос может каждый, независимо от того, где он находится. В отдаленные села Белорецкого района, из которых жители не выбираются даже по праздникам, члены избирательных комиссий выезжают на внедорожниках, порой за сотню километров от райцентра. В деревне Бакеево проблем хватает, и нужно как-то их решать.
Голосование проходит и на транспортных узлах. В Уфе, например, избирательный участок организовали на железнодорожном вокзале.
Максимальная доступность обеспечена и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На спецучастках для глухих работают сурдопереводчики, а слепых сопровождают волонтеры. На бюллетени накладывают специальный трафарет с азбукой Брайля, чтобы человек смог самостоятельно ознакомиться со списком кандидатов и поставить галочку.
Во второй день голосования явка на участках практически не отличается от первого. Все также наибольшую активность проявляют люди старшего поколения, которые, как правило, приходят в утренние часы.
За прозрачностью выборов следят общественные наблюдатели на местах, а также в специальном центре, где организована видеотрансляция с участков. Жалоб пока не так много. Часть из них связана с нарушением при упаковке бюллетеней в сейф-пакеты. Происходят и курьезные случаи, когда на избирательные пункты на одно место приходят сразу несколько наблюдателей от одной партии. По каждому нарушению проводятся проверки.