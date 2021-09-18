Более трети проголосовавших: итоги второго дня выборов в Башкирии

В Башкортостане на выборах проголосовали более трети избирателей. Данные озвучила Центральная избирательная комиссия республики. Текущие выборы по праву можно назвать самыми доступными. Об этом говорит хотя бы их трехдневная продолжительность. Отдать свой голос можно практически везде, даже в самых отдаленных местах. Голосуют также те, кто находится на самоизоляции. Итоги второго избирательного дня – в нашем материале.

Требование держаться подальше в данном случае никоим образом не ущемляет права избирателя. Скорее, наоборот, помогает ему этим правом воспользоваться. Из-за коронавируса Айдар Байчурин не смог пойти на участок. По его просьбе члены комиссии сами пришли к мужчине домой.

Долг каждого гражданина – сделать свой выбор. Айдар Байчурин, избиратель

После того, как больной опускает свой бюллетень и отдает пакет с заявлением, мы все обрабатываем и только потом отвозим на участок. Розалия Байгулова, секретарь комиссии избирательного участка

Отдать свой голос может каждый, независимо от того, где он находится. В отдаленные села Белорецкого района, из которых жители не выбираются даже по праздникам, члены избирательных комиссий выезжают на внедорожниках, порой за сотню километров от райцентра. В деревне Бакеево проблем хватает, и нужно как-то их решать.

Голосование проходит и на транспортных узлах. В Уфе, например, избирательный участок организовали на железнодорожном вокзале.

Это очень удобно, прямо на работе пошёл и проголосовал. И сотрудники избирательной комиссии очень добрые и вежливые. Все хорошо, нам очень нравится. Газим Шарипов, сотрудник Уфимского железнодорожного вокзала

Максимальная доступность обеспечена и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На спецучастках для глухих работают сурдопереводчики, а слепых сопровождают волонтеры. На бюллетени накладывают специальный трафарет с азбукой Брайля, чтобы человек смог самостоятельно ознакомиться со списком кандидатов и поставить галочку.

Во второй день голосования явка на участках практически не отличается от первого. Все также наибольшую активность проявляют люди старшего поколения, которые, как правило, приходят в утренние часы.

С юных лет каждый раз прихожу голосовать, никогда не пропускаю. Если участки с 8 работают, я уже в половине восьмого прихожу. Выборы – это праздник для народа. Афхат Нигматуллин, житель с. Шаймуратово