Выставка промпредприятий и соцобъекты: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Благовещенск

Более 15 миллиардов рублей инвестиций и порядка полутора тысяч новых рабочих мест. Радий Хабиров сегодня обсудил в Благовещенске перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития. Также в ходе рабочей поездки глава республики посетил ряд социальных объектов. Кстати, один из самых старых городов Башкортостана отмечал сегодня свое 265-летие.
В 2020-м ввели в эксплуатацию, а в этом году начали принимать первых детей. Рассчитанный на 220 мест детский сад «Лукоморье» в Благовещенске построили в рамках нацпроекта «Демография». Новое дошкольное учреждение позволит решить проблему с нехваткой мест. Ведь ближайшие 4 детсада в городе уже переполнены.
Именно с посещения детского сада «Лукоморье» началась рабочая поездка главы Башкортостана в Благовещенск. Радий Хабиров осмотрел пищеблок дошкольного учреждения, заглянул в группы и ознакомился в целом с созданными условиями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
А это двор жилого дома №95 по улице Демьяна Бедного. В текущем году по программе «Башкирские дворики» здесь привели в порядок придомовую территорию. Радий Хабиров решил лично проинспектировать результат работ, начать которые поручил в 2019-м, после одной из рабочих поездок в Благовещенск.
Во время рабочей поездки глава Башкортостана также осмотрел выставку промышленных предприятий. Представители компании «ПОЛИЭФ», к примеру, рассказали о начале строительства собственной солнечной электростанции в Благовещенском районе. Ее расчетная мощность составит 4,9 МВт.
Благовещенск – это территория опережающего социально-экономического развития. Здесь же на уличных стендах была представлена информация об инвестиционных проектах местных резидентов ТОСЭР. Среди них компании по производству декоративных металлоконструкций, выпуску измерительных установок для нефтегазовой отрасли и не только. Сегодня в реестре резидентов – 18 компаний с планируемым объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей и созданием более полутора тысячи рабочих мест.
Более двух веков градообразующим предприятием здесь остается Благовещенский арматурный завод. Годом его основания считается 1756-й, когда еще при медеплавильной фабрике был образован населенный пункт Потехино. Поэтому сегодня в Благовещенске отмечали не только день города, но и 265-летие с момента основания завода. Его дальнейшие перспективы развития глава республики обсудил с руководством компании.
Благовещенск сегодня развивается не только в экономическом плане, но и в социальном направлении. Появляются новые объекты, благоустраиваются общественные территории. Продолжается реконструкция городского парка. Началась экологическая реабилитация пруда на реке Потеха. Проект предполагает очистку водоема от донных отложений, удаление водорослей и кустов и в целом приведение в порядок искусственного водного сооружения.