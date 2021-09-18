Выставка промпредприятий и соцобъекты: итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Благовещенск

Более 15 миллиардов рублей инвестиций и порядка полутора тысяч новых рабочих мест. Радий Хабиров сегодня обсудил в Благовещенске перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития. Также в ходе рабочей поездки глава республики посетил ряд социальных объектов. Кстати, один из самых старых городов Башкортостана отмечал сегодня свое 265-летие.

В 2020-м ввели в эксплуатацию, а в этом году начали принимать первых детей. Рассчитанный на 220 мест детский сад «Лукоморье» в Благовещенске построили в рамках нацпроекта «Демография». Новое дошкольное учреждение позволит решить проблему с нехваткой мест. Ведь ближайшие 4 детсада в городе уже переполнены.

Детский сад очень хороший получился, и он очень сильно оснащен. Не только игрушками, мебелью, посудой, также здесь имеются технические средства обучения. Евгения Березина, заведующая детским садом №2 г. Благовещенска

Именно с посещения детского сада «Лукоморье» началась рабочая поездка главы Башкортостана в Благовещенск. Радий Хабиров осмотрел пищеблок дошкольного учреждения, заглянул в группы и ознакомился в целом с созданными условиями, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мы за три года построили 48 садиков. Это много, но все равно не хватает, будет строить еще. Самое главное, что мы строим детские сады и сразу оснащаем их необходимым оборудованием. Со временем будем включать в проекты и встроенные бассейны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А это двор жилого дома №95 по улице Демьяна Бедного. В текущем году по программе «Башкирские дворики» здесь привели в порядок придомовую территорию. Радий Хабиров решил лично проинспектировать результат работ, начать которые поручил в 2019-м, после одной из рабочих поездок в Благовещенск.

Было произведено устройство покрытий площадью 1288 квадратных метров, это парковки, тротуары, проезды, также было смонтировано игровое оборудование, спортивное оборудование, резиновое покрытие спортивной площадки. Сергей Завгородний, глава администрации г. Благовещенска

Во время рабочей поездки глава Башкортостана также осмотрел выставку промышленных предприятий. Представители компании «ПОЛИЭФ», к примеру, рассказали о начале строительства собственной солнечной электростанции в Благовещенском районе. Ее расчетная мощность составит 4,9 МВт.

Благовещенск – это территория опережающего социально-экономического развития. Здесь же на уличных стендах была представлена информация об инвестиционных проектах местных резидентов ТОСЭР. Среди них компании по производству декоративных металлоконструкций, выпуску измерительных установок для нефтегазовой отрасли и не только. Сегодня в реестре резидентов – 18 компаний с планируемым объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей и созданием более полутора тысячи рабочих мест.

Благовещенск – один из самых успешных среди 5 ТОСЭРов. Здесь они выполняют все требования правительства России. Большие предприятия, хорошие инвестиции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более двух веков градообразующим предприятием здесь остается Благовещенский арматурный завод. Годом его основания считается 1756-й, когда еще при медеплавильной фабрике был образован населенный пункт Потехино. Поэтому сегодня в Благовещенске отмечали не только день города, но и 265-летие с момента основания завода. Его дальнейшие перспективы развития глава республики обсудил с руководством компании.

Мы рассказали о состоянии нашего завода, экономической составляющей, проговорили, какие у нас есть перспективы, совместные пути развития. Обсудили два вопроса, связанные с поставками по Республике Башкортостан и ресурсами. Андрей Доценко, и.о. управляющего директора АО «Башкирский арматурный завод»