В Башкирии по результатам двух дней явка на выборы составила 48,5%

В стране завершился второй день трехдневных выборов в Госдуму РФ. Также идет допголосование в Госсобрание республики и выборы в местные представительные органы власти.
По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», явка по республике составила почти половину и на 20 часов 18 сентября достигла уровня в 48,53 процента избирателей от числа включенных в списки. Всего проголосовали 1 287 800 человек.
Завтра, 19 сентября, пройдет последний день, когда жители смогут выразить свое мнение и решить, кто станет депутатом Госдумы от Башкирии. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20:00.