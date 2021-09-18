У филиала колледжа БашГУ в Бирске появился новый корпус

У Бирского филиала Башгосуниверситета появился новый корпус. В здании расположились мастерские по 4 компетенциям. Они оснащены современным оборудованием. Средства на них колледж выиграл благодаря участию в конкурсе на грант проекта «Молодые профессионалы».

Алина Сайранова – студентка 3 курса колледжа. Она осваивает профессию учителя физической культуры. Теперь в ее учебном заведении появились новые спортивные тренажеры. Для нее это возможность освоить новые упражнения и техники.

А вот Елизавета Устименко планирует стать тренером по волейболу, и для подготовки игроков ей нужно освоить специальные упражнения. Без нужного оборудования это невозможно. Теперь девушка сможет достичь своей цели.

Сегодня состоялось открытие нового корпуса бирского филиала колледжа БашГУ. Здесь, кроме оснащенного современным инвентарем спортзала, также распахнули свои двери мастерские по компетенциям «Охрана окружающей среды», «Социальная работа» и «Преподавание в младших классах». В этом кабинете студентам будут рассказывать о способах обучения детей с помощью интерактивного конструктора и приложения по моделированию 3D-фигур.

А благодаря этому устройству ребенок сможет почувствовать себя настоящим ученым. Это детская мини-лаборатория. С ее помощью можно измерить уровень pH, освещенность, давление и уровень звука.