В Башкирии кадеты получили возможность бесплатно проходить практику полетов

Учащиеся республиканских кадетских школ садятся за штурвал самолета. Благодаря федеральному гранту десятки школьников смогли самостоятельно полетать. Такая возможность была и раньше, однако родителям учеников приходилось самим собирать деньги. Теперь же летная практика проходит бесплатно.

В сложных терминах и картах они пока еще путаются, но вот свой жизненный ориентир наметили давно. Этих кадетов объединяет общая страсть к небу и мечта управлять самолетом. Сегодня она сбылась.

В этом году проект учебного летного центра победил в конкурсе президентских грантов. На субсидию в размере 4,5 млн рублей приобрели авиационную гарнитуру, радиопередатчики и другие приборы. Но самое главное – практику полетов теперь подростки могут пройти бесплатно.

В первой группе начинающих пилотов – десятки юношей и девушек не только из городов республики, но и из соседних регионов. Практика будет длиться месяц. За это время каждый из них сможет решить, хочет ли в будущем выбрать эту профессию.

Несмотря на то, что полеты учебные, курсантам приходится сталкиваться в небе с непредвиденными трудностями. Во время этой тренировки на связь с экипажем вышли авиадиспетчеры и попросили сменить высоту, чтобы не пересечься с летящим навстречу вертолетом санавиации.