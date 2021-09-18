В Башкирии определили самого меткого лучника

В Кармаскалинском районе определили самого меткого лучника в республике. Соревнование прошло в деревне Старобабичево. Лучшим в конно-верховой стрельбе из 10 участников стал наездник из Абзелиловского района.

Здесь коня на скаку не останавливают, а подгоняют, при этом умудряясь в движении пробить мишень. Лучшим станет меткий и быстрый. Участники стрельбы из традиционного лука должны не забывать и о внешнем виде. Соревнования сегодня посвятили Отечественной войне 1812 года.

Фестиваль «Мэргэн уксы» проводится с 2016 года, в этом его отменили из-за пандемии. Однако в Кармаскалинском районе все же прошли соревнования по конно-верховой стрельбе. Участникам необходимо поразить мишени, расположенные как внизу, так и на определенной высоте. Аскар Ишбердин – призер чемпионата России по конно-верховой стрельбе 2021 года.

В 6 районах республики заработали секции лучников. На президентский грант удалось приобрести седла, луки и стрелы. Будут готовить к соревнованиям 60 лучников: по 10 из каждого района. Спортсмены говорят, что тренироваться приходится на разных площадках – единой пока нет.