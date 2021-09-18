ФК «Уфа» обыграл «Химки» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Алексея Стукалова на домашнем стадионе обыграли подмосковные «Химки» со счётом 3:2.
Первыми вперед вышли гости, но во втором тайме «Уфа» перевернула игру. Сначала Гамид Агаларов забил красивый гол в дальний угол, после чего Владислав Камилов после углового вывел «горожан» вперёд. Вскоре Агаларов оформил дубль, а окончательный счет с пенальти установил Денис Глушаков.
Следующий матч в рамках РПЛ уфимцы проведут 25 сентября против московского «Спартака».