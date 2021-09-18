ФК «Уфа» обыграл «Химки» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Алексея Стукалова на домашнем стадионе обыграли подмосковные «Химки» со счётом 3:2.

Первыми вперед вышли гости, но во втором тайме «Уфа» перевернула игру. Сначала Гамид Агаларов забил красивый гол в дальний угол, после чего Владислав Камилов после углового вывел «горожан» вперёд. Вскоре Агаларов оформил дубль, а окончательный счет с пенальти установил Денис Глушаков.

Первый раз, наверное, такую ошибку в карьере допустил, которая привела к забитому голу. Будем работать, исправляться, впереди тяжелый отрезок – сначала кубковая игра, потом матч со «Спартаком».

Олег Иванов, полузащитник ФК «Уфа»
Фото №1 - ФК «Уфа» обыграл «Химки» на домашнем поле

Да, стандарты наигрываем, конечно. У нас в основном они не проходят почему-то, но сегодня подачи были хорошие, поэтому забили два гола.

Владислав Камилов, полузащитник ФК «Уфа»

Следующий матч в рамках РПЛ уфимцы проведут 25 сентября против московского «Спартака».

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