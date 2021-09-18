В Уфе в «Кроссе нации-2021» приняли участие около 3000 человек

Спортсмены разные дистанции бегут, кто-то занимается и лыжами, где кроссовые дистанции на 10 км. Но мы выбрали универсальную дистанцию, где и абсолютно неготовые могли бы ее преодолеть. Вот универсальная дистанция 1200 метров.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы