В Уфе в «Кроссе нации-2021» приняли участие около 3000 человек

Сегодня состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». По всей стране прошли забеги среди любителей здорового образа жизни. В Уфе на дистанцию 1200 метров первыми вышли учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Затем представители вузов и ссузов.

Одними из последних на старт вышли ветераны. Всего в массовом забеге участие приняли около 3000 человек.

Настраивался на лучшее, чтобы прибежать первым и прибежал.

Валерий Чичков, победитель «Кросса нации-2021» среди учащихся общеобразовательных школ 
Фото №1 - В Уфе в «Кроссе нации-2021» приняли участие около 3000 человек

Спортсмены разные дистанции бегут, кто-то занимается и лыжами, где кроссовые дистанции на 10 км. Но мы выбрали универсальную дистанцию, где и абсолютно неготовые могли бы ее преодолеть. Вот универсальная дистанция 1200 метров.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Свои силы любители здорового образа жизни проверили в 8 разных категориях. Чаще всех на пьедестал почета поднимались воспитанники спортшкол: представители пятиборья, лыжного двоеборья и не только.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ