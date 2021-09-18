В Уфе в «Кроссе нации-2021» приняли участие около 3000 человек

Сегодня состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». По всей стране прошли забеги среди любителей здорового образа жизни. В Уфе на дистанцию 1200 метров первыми вышли учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Затем представители вузов и ссузов.
Одними из последних на старт вышли ветераны. Всего в массовом забеге участие приняли около 3000 человек.
Свои силы любители здорового образа жизни проверили в 8 разных категориях. Чаще всех на пьедестал почета поднимались воспитанники спортшкол: представители пятиборья, лыжного двоеборья и не только.