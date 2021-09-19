В Башкирии стартовал третий день выборов в Государственную думу

Сегодня, 19 сентября, в проходит третий день выборов в Государственную думу. Напомним, на территории Башкирии работают 3 403 УИК. Избирательные участки открыты с 8:00. Также отдать свой голос могут заключенные, военные, путешественники в аэропортах и на вокзалах, пациенты в санаториях и больницах.