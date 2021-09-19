В Башкирии стартовал третий день выборов в Государственную думу

Сегодня, 19 сентября, в проходит третий день выборов в Государственную думу. Напомним, на территории Башкирии работают 3 403 УИК. Избирательные участки открыты с 8:00. Также отдать свой голос могут заключенные, военные, путешественники в аэропортах и на вокзалах, пациенты в санаториях и больницах.
В этом году по всей стране с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. Помимо них граждане участвуют в выборах должностных лиц, депутатов законодательных органов власти, городских и муниципальных депутатов.
На территории Башкортостана, кроме выборов депутатов Государственной Думы, проводятся дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания по Толбазинскому №29, Краснохолмскому №43 и Буйскому №55 избирательным округам, выборы в городские советы Уфы, Бирска и Белорецка, а также выборы в некоторые сельсоветы. Всего 175 кампаний, в ходе которых распределятся 312 мандатов, плюс голосование по спискам.
Фото: ИА «Башинформ»