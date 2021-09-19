В Башкирии Центр общественного наблюдения посетили 50 человек

Во-первых, все участки освещены, даже если не горит яркий свет. Мы видим, как высвечиваются те мета, которые необходимы для наблюдения – урны и сейф. На участках находятся только сотрудники полиции. Иных людей мы не видели. Мы работаем уже вторую ночь в круглосуточном режиме. В 20:00 мы видим, как происходит процедура перекладывания бюллетеней из урн в сейф-пакеты.

Ольга Панчихина, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Республики Башкортостан