В Башкирии Центр общественного наблюдения посетили 50 человек

19 сентября – третий день трёхдневного голосования выборов в Государственную Думу. Центральная избирательная комиссия Башкирии активно следит за ходом выборов в регионе.

Так, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» председатель ЦИК РБ Илона Макаренко напомнила результаты первых двух дней голосования. По данным на 20:00 18 сентября, явка на выборы составила 48,53% избирателей от числа всех включенных в списки.

За порядком на выборах следят не только общественные наблюдатели на избирательных пунктах, но и Центр общественного наблюдения. За два прошедших дня 54 человека изъявили желание посетить Центр и понаблюдать за ходом голосования на выбранном участке. Они следили за ходом выборов в режиме реального времени. Центр работает круглосуточно. Что происходит на участковых избирательных комиссиях ночью?

Фото №1 - В Башкирии Центр общественного наблюдения посетили 50 человек

Во-первых, все участки освещены, даже если не горит яркий свет. Мы видим, как высвечиваются те мета, которые необходимы для наблюдения – урны и сейф.  На участках находятся только сотрудники полиции. Иных людей мы не видели. Мы работаем уже вторую ночь в круглосуточном режиме. В 20:00 мы видим, как происходит процедура перекладывания бюллетеней из урн в сейф-пакеты. 

Ольга Панчихина, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Республики Башкортостан
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