В Башкирии Центр общественного наблюдения посетили 50 человек

19 сентября – третий день трёхдневного голосования выборов в Государственную Думу. Центральная избирательная комиссия Башкирии активно следит за ходом выборов в регионе.
Так, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» председатель ЦИК РБ Илона Макаренко напомнила результаты первых двух дней голосования. По данным на 20:00 18 сентября, явка на выборы составила 48,53% избирателей от числа всех включенных в списки.
За порядком на выборах следят не только общественные наблюдатели на избирательных пунктах, но и Центр общественного наблюдения. За два прошедших дня 54 человека изъявили желание посетить Центр и понаблюдать за ходом голосования на выбранном участке. Они следили за ходом выборов в режиме реального времени. Центр работает круглосуточно. Что происходит на участковых избирательных комиссиях ночью?