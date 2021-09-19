Житель Башкирии украл из магазина пиво, после чего напал на 88-летнюю бабушку и отобрал у нее сумку
В Ишимбае мужчина похитил из магазина 9 баллонов пива, после чего напал на 88-летнюю бабушку и отобрал у нее сумку с документами и тремя тысячами рублей.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что предполагаемого грабителя задержали по горячим следам. Им оказался 23-летний горожанин, которые ранее был судим за кражи и грабеж. Свою вину он признал.
По предварительной версии, днем в магазин зашел покупатель и попросил продать ему две упаковки с пивом. Продавец вынесла одну упаковку и, перед тем как отдать вторую, попросила заплатить за товар. Парень неожиданно схватил баллоны с пивом и выбежал из торговой точки. Женщина попыталась его догнать, но по пути у злоумышленника порвалась упаковка и он растерял все пиво. Продавец собрала похищенное. Потеряв награбленное, молодой человек не расстроился неудачей. Пробегая по той же улице, он решил отобрать у проходившей мимо пенсионерки сумку. Женщина оказалась не робкого десятка и до последнего не отдавала свою собственность. Горожанин толкнул ее, и бабушка упала на землю. Только тогда он смог отнять сумку, из которой забрал деньги и спрятал в носок.
пресс-служба МВД Башкирии
Возбуждено сразу два уголовных дела. Задержанного заключили под стражу.