В Уфе руководство компании «кинуло» рабочих почти на 10 млн рублей

Сотрудники одного из предприятий Уфы обратились в правоохранительные органы и сообщили о том, что работодатель не выплачивает им зарплату. В отношении 51-летнего экс-гендиректора организации возбудили уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии рассказали, что руководство компании не платило зарплату рабочим с июня 2019 по ноябрь 2020 года. Без своих кровно заработанных остался 71 человек. Сумма долга составила свыше 9.7 млн рублей.