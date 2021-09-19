Стало известно, каким будет предстоящий отопительный сезон в Уфе
Накануне, 18 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» прошёл брифинг с советником мэра Уфы по ЖКХ Вадимом Беляковым. Чиновник рассказал о предстоящем отопительном сезоне.
В частности, чиновник отметил, что была продела важная и планомерная работа для того, чтобы избежать ошибок прошлого года.
С конца прошлого отопительного сезона, с февраля и все лето, стояла задача, чтобы, как минимум, предыдущие два-три года, не допустить того, что было ранее. Обозначенные мною проблемы по платежкам, по работе системы отопления были структурированы, по ним был разработан большой план с участием чиновников из Министерства ЖКХ РБ, регионального Госжилнадзора, депутатов Госсобрания, общественности.
Вадим Беляков
Вадим Беляков рассказал, что в этом году возобновили свою работу тепловые инспекции, которых не было в республике более десяти лет.
Что касается ресурсоснабжающих организаций, то они этим летом помогли тем, что ввели в свой штат тепловые инспекции, которых не было порядка десяти лет. Эти инспекции помогали управляющим компаниям выявлять нарушения: они заходили в подвалы, тепловые пункты, выявляли нарушения, давали рекомендации управляющим компаниям, чтобы они их устраняли. Постараемся довести ситуацию до идеала.