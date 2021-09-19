Стало известно, каким будет предстоящий отопительный сезон в Уфе

С конца прошлого отопительного сезона, с февраля и все лето, стояла задача, чтобы, как минимум, предыдущие два-три года, не допустить того, что было ранее. Обозначенные мною проблемы по платежкам, по работе системы отопления были структурированы, по ним был разработан большой план с участием чиновников из Министерства ЖКХ РБ, регионального Госжилнадзора, депутатов Госсобрания, общественности.

Вадим Беляков