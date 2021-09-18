Камиль Бузыкаев о работе наблюдателя: «Пьют чай с чак-чаком»

Это откуда-то приходит: я сел и нарисовал. А так не бывает, чтобы я полдня готовился. Думаю, у нас ничего такого чрезвычайного произойти не может, поэтому никто не врежется в голову для создания карикатуры. Чтобы нарисовать политическую карикатуру за деньги, у тебя должен быть политических заказчик, а у нас в республике такой явной вражды между кандидатами нет, никто ни с кем не воюет. Чтобы попасть в мою карикатуру, кандидатам нужно что-нибудь отмочить, сделать что-то такое, из чего получиться раздуть ситуацию, новые смыслы.

Камиль Бузыкаев