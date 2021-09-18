Камиль Бузыкаев о работе наблюдателя: «Пьют чай с чак-чаком»

Сегодня, 18 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» о своей работе наблюдателем рассказал известный карикатурист Камиль Бузыкаев.
На трехдневных выборах в 2021 году художник стал наблюдателем на избирательном участке в поселке Новые Черкассы. Камиль Бузыкаев отметил, что выборы проходят благополучно и спокойно. А в перерывах избиратели даже пьют чай с чак-чаком.
Камиль Бузыкаев рассказал и о творческом процессе. Но на вопрос, кто станет следующим героем его карикатуры, он ответить не смог. Ведь картина всегда «рождается» внезапно, только из-за внезапно пришедшего вдохновения, когда «смыслы» сами собой наделяются новым прочтением.
Фото: ИА Башинформ.