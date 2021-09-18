Камиль Бузыкаев о работе наблюдателя: «Пьют чай с чак-чаком»

Сегодня, 18 сентября, в рамках работы пресс-центра «Ночь выборов-2021» о своей работе наблюдателем рассказал известный карикатурист Камиль Бузыкаев.

На трехдневных выборах в 2021 году художник стал наблюдателем на избирательном участке в поселке Новые Черкассы. Камиль Бузыкаев отметил, что выборы проходят благополучно и спокойно. А в перерывах избиратели даже пьют чай с чак-чаком.

Выборы проходят на участке благостно. Там пьют чай с чак-чаком и мёдом. Все ходят празднично одетыми.

Камиль Бузыкаев 

Камиль Бузыкаев рассказал и о творческом процессе. Но на вопрос, кто станет следующим героем его карикатуры, он ответить не смог. Ведь картина всегда «рождается» внезапно, только из-за внезапно пришедшего вдохновения, когда «смыслы» сами собой наделяются новым прочтением.

Это откуда-то приходит: я сел и нарисовал. А так не бывает, чтобы я полдня готовился. Думаю, у нас ничего такого чрезвычайного произойти не может, поэтому никто не врежется в голову для создания карикатуры. Чтобы нарисовать политическую карикатуру за деньги, у тебя должен быть политических заказчик, а у нас в республике такой явной вражды между кандидатами нет, никто ни с кем не воюет. Чтобы попасть в мою карикатуру, кандидатам нужно что-нибудь отмочить, сделать что-то такое, из чего получиться раздуть ситуацию, новые смыслы.

Камиль Бузыкаев 

Фото: ИА Башинформ. 

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