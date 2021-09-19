Нуждается в медицинской помощи: в Уфе пропала без вести 32-летняя Карина Тоймурзина

В столице Башкирии пропала без вести 32-летняя Карина Тоймурзина. В минувший четверг, 16 сентября, она ушла из дома и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно быстрее.

Фото №1 - Нуждается в медицинской помощи: в Уфе пропала без вести 32-летняя Карина Тоймурзина

Приметы: худощавая, рост около 155 см, карие глаза, черные короткие волосы. на ней был комбинезон бордового цвета, серебристая куртка бежевая шапка, розовые очки и белые кроссовки.

Поисками Карины Тоймурзиной занимаются волонтеры. телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (965) 666 96 60 или 112.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии