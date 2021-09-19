В Хайбуллинском районе за два дня выборов проголосовало более половины избирателей

Избирательные участки по всей республике открылись в 8 утра, и у тех, кто ещё не успел проголосовать, есть время для волеизъявления до 20 часов. Традиционную активность проявляют жители села.

Уже третий день съёмочная группа БСТ находится в башкирском Зауралье. Ранее мы рассказывали о том, как проходят выборы в Зианчуринском и Зилаирском районах. А сегодня мы приехали в самый отделенный муниципалитет Башкортостана – Хайбуллинский район. Сельчане голосуют активно. Многие уже успели выполнить свой гражданский долг. По предварительным данным, за первые два дня в районе проголосовали уже больше половины зарегистрированных избирателей. А всего их в районе 22930 человек. Для них открыты 60 избирательных участков.